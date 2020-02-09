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شكرا لقرائتكم ترقية 303 موظفين بإمارة المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بالإضافة إلى المحافظات والمراكز التابعة لها
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة عن صدور موافقة أمير المنطقة، فيصل بن سلمان، على ترقية 303 موظفين بإمارة المدينة والمحافظات والمراكز التابعة لها.
جاء ذلك بحسب ما أعلنت الإمارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد.
ولم تذكر الإمارة المزيد من التفاصيل بشأن الترقيات أو أسماء الموظفين.
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