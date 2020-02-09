ترقية 303 موظفين بإمارة المدينة المنورة

2020-02-09

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة عن صدور موافقة أمير المنطقة، فيصل بن سلمان، على ترقية 303 موظفين بإمارة المدينة والمحافظات والمراكز التابعة لها.

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جاء ذلك بحسب ما أعلنت الإمارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد.

ولم تذكر الإمارة المزيد من التفاصيل بشأن الترقيات أو أسماء الموظفين.

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