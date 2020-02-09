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نظام فارس | الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات في نظام فارس 1440-1441

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نظام فارس للخدمة الذاتية 1440 ،نظام الخدمة الذاتية التابع لوزارة التعليم في المملكة العربية ، والذي يهتم به المعلمين والمعلمات بعد أن أصبح من خلاله تتم العديد من الخدمات الخاصة بهم، يمكن لكل معلم ومعلمة في المملكة العربية السعودية الدخول على نظام فارس للخدمة الذاتية والتسجيل بالاسم والحصول على رقم سري وملف شخصي يستطيع المعلم من خلاله الحصول على الاجازة او تقديم طلب للاجازات الاضطرارية أيضا معرفة العلاوة السنوية والكثير من الخدمات التي يوفرها نظام فارس للخدمة الذاتية من خلال الموقع الرسمي الخاص به ” نظام فارس الرابط الرسمي“.

نظام فارس | الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات في نظام فارس 1440-1441 1
نظام فارس 1440

العلاوة السنوية للمعلمين في نظام فارس

قام نظام فارس للخدمة الذاتية بنشر آخر تغريدة له عبر تويتر الحساب الرسمي له عن العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية في نظام فارس 1440 وقد تم صرفها بالفعل للعام 2019 ويمكن للمعلمين والمعلمات الان الدخول على نظام فارس لمعرفتها.

نظام فارس | الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات في نظام فارس 1440-1441 2
نظام فارس العلاوة السنوية 2019

طريقة الحصول على إجازة إضطرارية من خلال نظام فارس

يمكنكم الآن معرفة خطوات الحصول على اجازة اضطرارية أو كيفية تقديم طلب الأجازة السريع على نظام فارس للمعلمين والمعلمات

نظام فارس | الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات في نظام فارس 1440-1441 3

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