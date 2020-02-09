نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة صوراً لمخرجات النموذج العددي WRF تشير إلى انخفاض درجات الحرارة الصغرى خلال الأيام المُقبلة بدرجات حرارة تحت الصفر. وقالت الهيئة إن حالة انخفاض درجات الحرارة الصغرى تشمل مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، والقصيم، والأجزاء الشمالية من مناطق: الشرقية والرياض والمدينة المنوّرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تكشف عن 8 مناطق ستشهد البرودة الصفرية خلال الأيام المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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