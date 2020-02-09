الكشف عن سعر إغلاق سهم أرامكو اليوم الأحد

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد على تراجع بنسبة 1.3 % دون مستوى الـ8000 نقطة، مغلقًا عند 7953 نقطة (- 101 نقطة)، مسجلاً أدنى إغلاق في نحو شهرين، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.9 مليار ريال.
وارتفع سهم “أرامكو السعودية” اليوم الأحد بنحو 1.80 % عند 34.05 ريال للسهم .
كما ارتفع سهم “بدجت السعودية” بأكثر من 2 % عند 38.60 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت عن ارتفاع أرباح الربع الرابع 2019، وتوزيعات نقدية على المساهمين عن النصف الثاني 2019.
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