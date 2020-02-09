استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير -اليوم (الأحد)- الكاتب الفرنسي برنارد هنري ليفي. وتبادل الجبير وليفي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وحضر الاستقبال في مكتب وزير الدولة في ديوان وزارة الخارجية الوزير المفوض إيهاب النجار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يستقبل الكاتب الفرنسي برنارد هنري ليفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.