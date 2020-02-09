إحصائية جديدة لا تخلو من المفاجآت بشأن عقود الزواج مقابل الطلاق في مناطق المملكة خلال شهر

أظهرت بيانات “وزارة العدل” أن عدد عقود النكاح لشهر ربيع الآخر لهذا العام بلغ أكثر من 10 آلاف عقد، بنقص قدره 17% عن عقود النكاح الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي. ووفقا لما ذكرته “عكاظ” أن منطقة مكة احتلت المرتبة الأولى في عدد عقود النكاح بإجمالي 2648، مقابل 985 صك طلاق، فيما جاءت منطقة الرياض ثانيا بواقع 2283 عقد نكاح مقابل 1006 صك طلاق لتحتل المرتبة الأولى في نسبة الطلاق، تلتها المنطقة الشرقية بـ 1483 عقد نكاح مقابل 606 صكوك طلاق.

في حين مثلت عقود النكاح التي يكون طرفاها سعوديي الجنسية نسبة 88% من إجمالي عقود النكاح في المملكة، صدرت 46% من إجماليها في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وراوح عدد عقود النكاح الصادرة يوميا بين 257 و 829 عقدًا بمتوسط 543 عقد نكاح يوميا. واحتلت منطقة الحدود الشمالية المرتبة قبل الأخيرة بـ 170 عقد نكاح مقابل 73 صك طلاق، في حين بلغت عقود النكاح في الباحة 138 مقابل 50 صك طلاق، فيما لم تسجل الباحة أي حالة زواج طرفاها سعودي وغير سعودي. وبلغ إجمالي صكوك الطلاق 4276 صكا، صدرت 47% من إجماليها في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، وراوح عدد صكوك الطلاق الصادرة يوميا في جميع مناطق المملكة بين 106 و287 صكا، وعدد صكوك الطلاق الشهرية لفترة 12 شهرًا السابقة بين 2430 كحد أدنى و5192 كحد أعلى.