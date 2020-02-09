أعلنت إدارة التعليم في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية عن تأخير موعد بدء الدوام المدرسي خلال هذا الأسبوع بداية من يوم غدٍ (الإثنين). وقررت إدارة التعليم بالمحافظة أن تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 8:30 صباحاً، وأن يُلغى الاصطفاف الصباحي (الطابور)، ويُوقف تفسّح الطلاب في أفنية المدارس. وأوضحت أنها اتخذت هذه القرارات بسبب ما تشهده المحافظة من انخفاض شديد في درجات الحرارة، واستجابة لتوصيات المختصين في الأرصاد.

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كانت هذه تفاصيل خبر بسبب البرد.. تأخير الحصة الأولى وإلغاء الطابور الصباحي في مدارس حفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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