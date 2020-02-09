توجيهات بإيقاف منح أراضي الرياض.. والكشف عن مصير الممنوحين

كشف مصادر عن صدور توجيهات عليا تقضي بإيقاف منح الأراضي في مدينة الرياض، ونقل المنح التي لم يتم تطبيقها إلى خارج مدينة الرياض في المحافظات الأخرى حسب رغبة أصحابها، بحسب عكاظ .

وشددت التعليمات المبلغة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية على إيقاف تراخيص البناء في مخططات المنح الواقعة شرق مدينة الرياض ودراسة التوجهات لها وتحديد آلية تعويض ملاك الأراضي والممنوحين فيها.

واستندت التوجيهات إلى مرئيات الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتم تزويد وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة الملكية لمدينة الرياض بصور من التوجيهات للاعتماد والتنفيذ.