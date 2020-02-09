كشفت مصادر عن تفاصيل الحادثة التي وقعت في إحدى الخيام التسوقية بمحافظة الخفجي بالمنطقة الشرقية، بعد قيام لبؤة بمهاجمة مدربها قبل بداية الاستعراض داخل الفعالية.
وقالت المصادر وفقا لموقع سبق: إن المدرب قام بالاستعراض باللبؤة بعد إخراجها من القفص، فقامت بالاعتداء عليه، إلا أنه سيطر عليها قبل إدخالها للقفص مرة أخرى، ونُقِل هو للمستشفى؛ لتعرضه لجروح بسيطة.
وأكد المصادر ذاتها أن حالة المدرب الصحية جيدة، ويعاني من إصابات خفيفة أجبرته على الجلوس تحت الملاحظة 24 ساعة داخل المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر لبؤة تعتدي على مدربها في إحدى الخيام التسوقية بالخفجي.. والكشف عن حالته الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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