الجهني: موجة برد «صفرية» تضرب المملكة حتى الأربعاء

نبَّه خبير الأرصاد الجوية زياد الجهني، إلى مرور المملكة بموجة صفرية باردة تبدأ من مساء اليوم الأحد.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال الجهني: «تنبيه: ذروة الموجة الباردة القطبية الصفرية تبدأ من هذه الليلة، وتستمر حتى يوم الأربعاء القادم»، مضيفًا: «تدفّوا زين.. ودفّوا عيالكم وشيبانكم».

من ناحيتها، توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن يشهد طقس غدٍ الاثنين، سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، لافتةً إلى أنه غير مُستبعَدٍ تساقطُ الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك والأطراف الشمالية من منطقتَي الحدود الشمالية والجوف، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على تلك المناطق وعلى المنطقة الوسطى.

وأشارت «هيئة الأرصاد» -في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد مدى الرؤية الأفقية على شمال المملكة وشرقها ووسطها.

وأضافت الهيئة أن السماء تكون غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، متوقعةً تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على تلك المرتفعات.

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، فمن المتوقَّع أن تكون رياحه السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وأن يرتفع الموج مترين إلى ثلاثة أمتار، وأن تكون حالة البحر مائجة.

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وعلى الخليج العربي، لفتت هيئة الأرصاد إلى أن رياحه السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج.

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