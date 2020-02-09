بالصور.. توقيع عقد زراعة 24000 شجرة بن بفيفاء

رعى محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني، صباح اليوم الأحد، توقيع عقد زراعة 24000 شجرة بن بفيفاء بين جمعية البر الخيرية بفيفاء الجهة المشرفة على تنفيذ مبادرة أرامكو السعودية لزراعة البن ومقاول تنفيذ المشروع.

وأوضح محافظ فيفاء أن زراعة أشجار البن بفيفاء حسب إحصائيات هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية زاد بنسبة وصلت 120%، لافتًا إلى أن مبادرة أرامكو السعودية لزراعة البن بمحافظة فيفاء تضم زراعة 30000 شجرة بن زرع منها خلال المرحلة الأولى 6000 شجرة بن في 30 مزرعة بواقع 200 شجرة لكل مزرعة .

وتشمل المرحلة الثانية التي تم توقيع عقد تنفيذها اليوم بين جمعية البر الخيرية بفيفاء بصفتها الجهة المكلفة بالإشراف على تنفيذ مبادرة أرامكو السعودية ومقاول على زراعة 24000 شجرة بن في 120 مزرعة بواقع 200 شجرة لكل مزرعة .

وقدم رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بفيفاء نسخة من تقرير زراعة البن بفيفاء لمحافظ فيفاء مع درع تذكارية تعبيرًا عن الشكر والتقدير لمحافظ فيفاء على جهوده الكبيرة في تنمية زراعة المدرجات الجبلية بأشجار البن ودعم ومتابعة برامج وأنشطة الجمعية.

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