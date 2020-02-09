بالصور.. انطلاق الدفعة الأولى من البرنامج الوطني للأمن الصحي

انطلقت، اليوم الأحد، الدفعة الأولى من البرنامج الوطني للأمن الصحي في معهد البحوث والخدمات الاستشارية التابع لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، كتدريب مرتبط بالتوظيف.

بدأ البرنامج بفيلم تعريفي عن الجامعة ومنشآتها ونطاقها الجغرافي وأبرز إنجازاتها، ثم رحَّب وكيل معهد البحوث والخدمات الاستشارية الدكتور باتل الوقاع بالمتدربين، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى تأهيل مسؤولي الأمن الصحي مهنيًّا وعلميًّا وفق أعلى المعايير.

وأشار الدكتور الوقاع إلى أن هذا البرنامج سيرفع كفاءة الإنتاج ومستوى الخدمات في مجال الرعاية الصحية، وسيستمر لمدة ثلاثة أشهر يحصل المتدربون خلالها على المادة العلمية والتطبيقية.

وحثَّ وكيل معهد البحوث والخدمات الاستشارية، المتدربين على تعظيم الاستفادة من البرنامج، وإتقان المادة العلمية لتجاوز اختبار هيئة التخصُّصات الصحية والحصول على الوظيفة.

وأشار إلى أن هذا البرنامج صُمِّم لتدريب مسؤولي الأمن الصحي؛ لما لهم من دور في رفع مستوى الخدمات في مجال الرعاية الصحية، وتوفير الدعم المهني والعلمي في مجال أمن المنشآت الصحية، وخلق بيئة آمنة من المخاطر للزوار والمرضى والموظفين.

ورفع وكيل معهد البحوث والخدمات الاستشارية، شكره للأمين العام لهيئة التخصصات الصحية الدكتور أيمــن بن أسعــد عبــده، وللرئيس التنفيذي للأكاديمية الصحية الدكتور سامي السلمي؛ على البرامج الوطنية النوعية والجهود التي يقدمونها في برامج ومبادرات التحول الوطني، والتي تساهم في رفع جودة الرعاية الصحية، وكذلك توطين القطاع الصحي ورفع كفاءة العاملين فيه.

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يأتي البرنامج الوطني للأمن الصحي بالتعاون بين الأكاديمية الصحية التابعة لهيئة التخصصات الصحية، ومعهد البحوث للخدمات الاستشارية التابع لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.

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