تحذير من «عرض المغسلة»: السجن ومليون ريال غرامة عقوبة منفذيه

حذر البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، المواطنين من الدخول في بعض التعاملات التي تدور حولها شبهه التستر التجاري.

جاء ذلك؛ ردًا على أحد المواطنين، الذي تساءل عبر حساب «اسأل الرياض»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الذي قال فيه: جاني عرض من باكستاني اشترى مغسلة بـ ٥٠ ألفا ويجيني ربح آخر الشهر ٥ آلاف و هو متكفل بكل شيء نصيحتكم.

ورد البرنامج: نحذر المواطنين من الدخول في مثل هذه التعاملات، حيث يعتبر ذلك جريمة تستر تجاري، يعاقب عليها النظام بالسجن لمدة تصل لعامين، وغرامة تصل إلى مليون ريال، وشطب السجل التجاري، والتشهير، مُطالبة برفع بلاغ عاجل حول هذه الجريمة ليتم ضبطها.

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