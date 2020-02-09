«مدني الطائف» يتدخَّل لنقل سيدة تزن 195 كجم من منزلها إلى المستشفى

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، اليوم الأحد، أن الدفاع المدني والهلال الأحمر، قدَّما المساعدة الإنسانية لسيدة يصل وزنها إلى 195 كجم.

وفي التفاصيل، قال مركز العمليات، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «تم تقديم المساعدة لنقل مريضة بالسمنة تزن ( 195) كجم؛ وذلك من منزلها في محافظة الطائف (حي قروي) إلى المستشفى».

وأكد المركز أنه تم تقديم الخدمة اللازمة للسيدة من قبل الدفاع المدني والهلال الأحمر.

يشار إلى أن مركز (911) أعلن، أمس السبت، عن وقوع حادث مروري في العاصمة المقدسة نتج عنه عدد من الًإصابات، فيما أشار المركز إلى سقوط سيارة من جسر الميناء بمحافظة جدة.

وقال المركز: «اصطدام 3 مركبات على طريق (غير المسلمين) باتجاه الطائف في العاصمة المقدسة»، لافتًا إلى أن الحادث أسفر عن عدد من المصابين تم نقلهم إلى المستشفى.

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في السياق ذاته، أفاد المركز بانحراف سيارة عن مسارها وسقوطها من جسر الميناء بمحافظة جدة، لافتًا إلى أن الحادث أسفر عن إصابة سائق ومرافقه، فيما باشرت الجهات المختصة الحادثَين.

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