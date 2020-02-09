الخميس.. انطلاق «تمرين الصمصام 7» بين القوات الملكية السعودية ونظيرتها الباكستانية

تنطلق فعاليات التمرين المشترك «الصمصام 7»، اليوم الخميس، التي تنفذها القوات البرية الملكية السعودية مع القوات البرية الباكستانية. ويأتي هذا التمرين ضمن سلسلة التمارين العسكرية المشتركة التي تعكس متانة العلاقات المشتركة بين الدولتين الصديقتين على مختلف الأصعدة. ويهدف هذا التمرين إلى تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين، بالإضافة إلى رفع الجاهزية القتالية للقوات البرية الملكية السعودية والقوات الباكستانية الصديقة. ويشارك في التمرين وحدة تضم عددًا من الضباط والأفراد المؤهلين في مجال استخدام أساليب القتال الحديثة في بيئات متنوعة ومختلفة. Advertisements اقرأ أيضًا: قيادة القوات البرية الملكية تعلن عن وظيفة عليا شاغرة انطلاق «تمرين كاسح 2» بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الباكستانية

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