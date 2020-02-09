«الجوازات» توضح إمكانية تمديد الزيارة والجنسيات المسموح لها

أوضحت المديرية العامة للجوازات، إمكانية تمديد الزيارة المفردة بعد الثلاثة أشهر الأولى والجنسيات المسموح لها بذلك.

جاء ذلك من «الجوازات»؛ ردًا على تساؤل أحد المواطنين بشأن إمكانية التجديد للزيارة المفردة بعد الثلاثة أشهر الأولى: هل يمكن التجديد لثلاثة أشهر أخرى عند الخروج من المملكة؟

وقالت «الجوازت»، إن «التعليمات تلزم أن لا يتجاوز مجموع التمديد الـ180 يومًا، ويمكن التمديد بشكل استثنائي لليمنيين والسوريين لأكثر من ذلك».

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