«يسِّر» يعلن نتائج التحول الرقمي لـ188 جهة حكومية في 13 قطاعًا

أعلن برنامج التعاملات الإلكترونية «يسِّر»، اليوم الأحد، عن إطلاق نتائج قياس التحول الرقمي الحكومي في دورته الثامنة للجهات الحكومية.

وأكد الرئيس التنفيذي لبرنامج «يسِّر» المهندس علي بن ناصر العسيري، أنه جرى قياس 188 جهة حكومية موزعة -بحسب تصنيف البرنامج- على 13 قطاعًا؛ هي: الاتصالات وتقنية المعلومات، والعمل والحماية الاجتماعية، والقطاع الاقتصادي والمالي، والصحة، والعدل والشؤون الإسلامية، والبنية التحتية والإسكان، والتعليم والتدريب، والنقل، والبيئة والطاقة، وقطاع الثقافة والإعلام والترفيه، والدفاع، والقطاع التشريعي والرقابي، وقطاع الأمن.

وأوضح البرنامج أنه يقاس نضج الجهات الحكومية من خلال التحول الرقمي عبر خمسة مراحل مرتبة تصاعديًّا بدءًا من مرحلة البناء التي يجري من خلالها إعداد واتخاذ خطوات أولية للتقدم في محاور التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن جميع الجهات المشمولة بالقياس، اجتازت هذه المرحلة، تليها المرحلة الثانية، وهي الإتاحة التي يجري من خلالها توفير جميع السياسات والمعايير والعمليات والأدوات ذات العلاقة بمحاور التحول الرقمي؛ حيث وصلت 70 جهة حكومية إلى هذه المرحلة، لتأتي مرحلة التميز والتحسين التي تُعنى بالتطوير المستمر لجميع جوانب محاور التحول الرقمي ومراقبتها؛ بهدف التحسين المستمر. ويبلغ عدد الجهات التي وصلت إلى هذه المرحلة 62 جهة.

ثم تأتي مرحلة التكامل التي تضم 22 جهة حكومية، وهي المرحلة التي تحقق فيها الجهة تكاملًا داخليًّا بين إدارتها وأقسامها، وخارجيًّا مع الجهات الأخرى، ثم تأتي مرحلة الإبداع في المرحلة الأخيرة، وفيها تقدم الجهات نماذجَ إبداعيةً ومبتكرةً في محاور التحول الرقمي مع توظيف التقنيات الناشئة والتوجهات الحديثة في التحول الرقمي الحكومي.

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