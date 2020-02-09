الصحة: المملكة لم تُسجِّل أي إصابة بكورونا.. والاحتياطات سبب اللبس عند البعض

أكد وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، أن المملكة العربية السعودية لم تُسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، لافتًا إلى أن المملكة تتخذ احتياطات كبيرة؛ لمنع العدوى في أي مستشفى.

وقال الربيعة في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: أؤكد ولله الحمد لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، ونحن نعمل احتياطات كبيرة لمنع العدوى في أي مستشفى عند وجود أي اشتباه، وهذا يُحدث لبسًا عند البعض.

وأشار وزير الصحة إلى أن جميع حالات الاشتباه التي فحصت كانت نتائجها سليمة.

اقرأ أيضًا:

الربيعة: توجيه خادم الحرمين بتقديم مساعدات للصين تأكيد لدور المملكة الإنساني

بأمر الوزير «الربيعة».. نقل مدير صحة القريات إلى جازان‎