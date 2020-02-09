البحث عن قاتل متسلسل تسببت جرائمه في قتل الكثير من الكائنات الحية

تكثف وزارة البيئة والمياه والزراعة، جهودها للبحث عن قاتل متسلسل تسببت جرائمه في قتل الكثير من الكائنات الحية. جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته وزارة البيئة، دون توضيح مزيد من التفاصيل.

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