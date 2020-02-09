للموظفات وربات البيوت.. كيف تحصلين على تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية؟

حدد بنك التنمية الاجتماعية شروطًا عدة لحصول النساء -سواء كُنَّ موظفاتٍ حكومياتٍ أو في القطاع الخاص، أو متقاعداتٍ، أو رباتِ بيوتٍ- على تمويل الأسرة الذي يُمنح للأسر المحدودة الدخل؛ لمساعدتها على تحمُّل تكاليف وأعباء الحياة.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية عددًا من الشروط العامة للحصول على تمويل الأسرة، منها ألا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة (2000) ريال، ويتم احتساب نصيب الفرد بتقسيم الدخل الشهري لرب الأسرة على عدد أفرادها.

وأكد بنك التنمية الاجتماعية في شروطه للحصول على تمويل الأسرة، أن الابن يحتسب ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين، ما لم يكن موظفًا أو متزوجًا، والبنت ما لم تكن موظفة أو متزوجة.

الشروط العامة لحصول النساء على تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

ولفت بنك التنمية الاجتماعية إلى أنه يحق للمرأة التقدُّم بطلب تمويل الأسرة إذا كانت مطلقةً أو أرملةً وتعول طفلًا فأكثر دون اعتبار للعمر. ويكون إثبات حالة الزوجة المهجورة بصك شرعي. وإذا لم يتوافر صك شرعي يكتفَى بشهادة معتمدة من البنك، يوقعها اثنان من ذوي العصبة، وهم (الآباء وإن علوا، والأبناء وإن نزلوا، والإخوان والأعمام وأبناؤهم)، وألا يقل عمر طالبة تمويل الأسرة المهجورة عن (30) سنة، وألا يقل عمر أصغر أبنائها عن سنة واحدة بالتاريخ الهجري، على أن تقدم أصل صك الإعالة، وترفقه ضمن مستندات الطلب، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

كما يشترط حضور الشهود في إقرار ذوي العصبة إلى الفرع، والتوقيع والمصادقة أمام موظف الفرع، على أن يقوم الموظف بالتأكد من هوياتهم على نموذج إقرار ذوي العصبة، ويؤشر على النموذج بإتمام عملية التحقق بأسمائهم وتوقيعاتهم، ويختم على النموذج بختم الفرع. ولا تُقبل شهادة وكفالة زوج طالبة التمويل المهجورة وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

شروط الحصول على تمويل الأسرة لموظفات الحكومة من بنك التنمية الاجتماعية

وبالنسبة إلى موظفات الحكومة، حدد بنك التنمية الاجتماعية شروطًا عدة للحصول على تمويل الأسرة؛ منها تقديم نموذج تسليم البريد عليه اسم العميل وتوقيعه، واسم موظف البريد السعودي وتوقيعه وختمه، وصورة هوية العميل، وصورة سجل الأسرة المضافِ فيه الأبناء المعالون.

وكذلك تقديم أصل نموذج 104 المعبأ إلكترونيًّا والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك، مستكملًا جميع التوقيعات اللازمة، ومختومًا بالختم الرسمي من جهة عمل الموظفة المعتمدة للحسم، شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يومًا، وأصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك مصدقًا بختم البنك، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

ومن الشروط للحصول على تمويل الأسرة، تقديم أصل كشف حساب لآخر 3 رواتب سابقة لتاريخ اعتماد نموذج 104 على الورق الرسمي للبنك، على أن يكون مصدقًا بختم البنك، وتصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول، وتصريح بياناتي للأبناء المعالين (الذكور من عمر 18-24، والإناث من عمر 18 فأكثر) ساري المفعول، بحسب بنك التنمية الاجتماعية.

وطلب بنك التنمية الاجتماعية من موظفة الحكومة تقديم سجل الأسرة الخاص بطالبة القرض، مضافًا فيه أبناؤها للمطلقة أو الأرملة فقط، بالإضافة إلى صور شهادات الميلاد للأبناء المعالين.

وألزم بنك التنمية الاجتماعية موظفات الحكومة للحصول على تمويل الأسرة، بتقديم أصل نموذج إقرار ذوي العصبة مطبوعًا من موقع البنك، ومصادقته من أقرب فرع لبنك التنمية الاجتماعية للمرأة المهجورة فقط، وأصل نموذج مطابقة الهوية الوطنية للشهود في إقرار ذوي العصبة، ويُطبَع من موقع البنك ويصادَق عليه من أقرب فرع لبنك التنمية الاجتماعية للمرأة المهجورة فقط.

وبالنسبة إلى موظفات القطاع الخاص، فإن بنك التنمية الاجتماعية اشترط عليهن للحصول على تمويل الأسرة، تقديم نموذج تسليم البريد، عليه اسم العميل وتوقيعه، واسم موظف البريد السعودي وتوقيعه وختمه، وصورة هوية العميل، وصورة سجل الأسرة المضافِ فيه الأبناء المعالون، وصورة هوية الكفيل.

واشترط بنك التنمية الاجتماعية للحصول على تمويل الأسرة تقديم أصل نموذج 105 المعبأ إلكترونيًّا والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك، مستكملًا جميع التوقيعات اللازمة، ومختومًا بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم، شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يومًا.

شروط الحصول على تمويل الأسرة لموظفات القطاع الخاص من بنك التنمية الاجتماعية

وطلب بنك التنمية الاجتماعية من موظفات القطاع الخاص للحصول على تمويل الأسرة، تقديم أصل تعريف براتب العميل مفصل، وموقع ومختوم من جهة عمل العميل، ومصدق من الغرفة التجارية، ولا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يومًا، وأصل تعريف براتب الكفيل، مفصل وموقع ومختوم من جهة عمل الكفيل، ولا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يومًا، وشهادة مدد وأجور المشترك من موقع التأمينات الاجتماعية للعميل، لا يتجاوز تاريخ إصدارها 60 يومًا للعميل.

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وكذلك تقديم أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك، مصدقًا بختم البنك، وتصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول، وتصريح بياناتي للكفيل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول، وتصريح بياناتي للأبناء المعالين (الذكور من عمر 18-24، والإناث من عمر 18 فأكثر) ساري المفعول، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

وطلب بنك التنمية الاجتماعية للحصول على تمويل الأسرة، تقديم سجل الأسرة الخاص بطالبة القرض، مضافًا فيه أبناؤها للمرأة المطلقة أو الأرملة فقط، بالإضافة إلى صور شهادات الميلاد للأبناء المعالين.

وكذلك أصل نموذج إقرار ذوي العصبة مطبوعًا من موقع البنك، ومصادقته من أقرب فرع لبنك التنمية الاجتماعية للمرأة المهجورة فقط، وأصل نموذج مطابقة الهوية الوطنية للشهود في إقرار ذوي العصبة، ويُطبَع من موقع البنك ومصادقته من أقرب فرع لبنك التنمية الاجتماعية للمرأة المهجورة فقط، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

بنك التنمية الاجتماعية يحدد شروط الحصول على تمويل الأسرة لمتقاعدات الحكومة

فيما اشترط بنك التنمية الاجتماعية على متقاعدات الحكومة، للحصول على تمويل الأسرة؛ تقديم نموذج تسليم البريد، عليه اسم العميل وتوقيعه، واسم موظف البريد السعودي وتوقيعه وختمه، وصورة هوية العميل، وصورة سجل الأسرة، وتعريف بالراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للتقاعد.

ووفقًا لبنك التنمية الاجتماعية للحصول على تمويل الأسرة، يجب تقديم أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك، مصدقًا بختم البنك، ونموذج إقرار وتفويض للمتقاعدين 106، وأصل كشف حسابٍ لآخر 3 رواتب على الورق الرسمي للبنك، مصدقٍ بختم البنك، وتصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول، وتصريح بياناتي للأبناء المعالين (الذكور من عمر 18-24، والإناث من عمر 18 فأكثر) ساري المفعول.

وكذلك تقديم سجل الأسرة الخاص بطالبة قرض الأسرة، مضافًا فيه أبناؤها للمرأة المطلقة أو الأرملة فقط، بالإضافة إلى صور شهادات الميلاد للأبناء المعالين، وأصل نموذج إقرار ذوي العصبة مطبوعًا من موقع البنك ومصادقته من أقرب فرع لبنك التنمية الاجتماعية للمرأة المهجورة فقط، وأصل نموذج مطابقة الهوية الوطنية للشهود في إقرار ذوي العصبة، ويُطبَع من موقع البنك ومصادقته من أقرب فرع لبنك التنمية الاجتماعية للمرأة المهجورة فقط.

شروط الحصول على تمويل الأسرة لمتقاعدات التأمينات وربات البيوت من بنك التنمية الاجتماعية

أما متقاعدات التأمينات، فعليهن اتباع الشروط التي حددها بنك التنمية الاجتماعية لمتقاعِدات الحكومة، لكن مع تقديم أصل نموذج 105 مطبوعًا من الموقع الإلكتروني للبنك، معبأ كاملًا بالقلم الأزرق، وموقعًا عليه من الكفيل ومسؤولي جهة العمل، ومختومًا بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم، شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يومًا.

وكذلك تقديم تعريف بالراتب التقاعدي للعميل من موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتقديم أصل تعريف براتب الكفيل، موقع ومختوم من جهة عمل الكفيل، لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يومًا. ويمكن لربات البيوت اتباع شروط متقاعدات التأمينات بدون تعريف الراتب، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

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