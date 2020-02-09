أمير «الجوف» يتفقَّد مشروع استكمال تقاطع مطار القريات وربط محطة القطار بسكاكا

تفقَّد أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، أعمال تنفيذ مشروع استكمال تقاطع مطار القريات، وطريق المطار، وربط محطة القطار بطريق (سكاكا - القريات) الجاري العمل به في المنطقة.

واستمع أمير المنطقة من المدير العام لفرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس عتيق بن محمد الشمري؛ لشرح عن المشروع الذي يبلغ طوله أكثر من ثمانية كيلومترات، المنفَّذ من قبل إحدى الشركات الوطنية، بقيمة إجمالية بلغت 55 مليون ريال.

وأعرب أمير المنطقة عن شكره فرع وزارة النقل على جهوده ومتابعته مثل هذه المشاريع التي تحرص على تنفيذها حكومة المملكة وفق أفضل المعايير؛ من أجل خدمة وراحة المواطنين.

من جانبه، أعرب المدير العام لفرع وزارة النقل بالجوف عن شكره أمير المنطقة على متابعته ودعمه مشاريع المنطقة، وحرصه الدائم على تنفيذها بأكمل وجه.

ورافق أمير المنطقة في الجولة، وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية وكيل محافظ القريات المكلف المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.

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