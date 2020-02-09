62 موقعا للأحوال المدنية المتنقلة

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات «البرنت».
وأطلق البريد السعودي والأحوال المدنية في مدينة عرعر بالحدود الشمالية خدمة إيصال الوثائق الحكومية «شهادة الميلاد وسجل الأسرة» عبر البريد، إلى مقر إقامة العملاء.
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