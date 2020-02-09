اخبار السعوديه

62 موقعا للأحوال المدنية المتنقلة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية تقديم خِدماتها للرجال والنساء في 62 موقعا خلال هذا الأسبوع في عدة مناطق بالمملكة، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة «نأتي إليك» المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة (هويتي انتمائي) الهادفة إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، إضافة تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات «البرنت».

وأطلق البريد السعودي والأحوال المدنية في مدينة عرعر بالحدود الشمالية خدمة إيصال الوثائق الحكومية «شهادة الميلاد وسجل الأسرة» عبر البريد، إلى مقر إقامة العملاء.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 62 موقعا للأحوال المدنية المتنقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا