62 موقعا للأحوال المدنية المتنقلة

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية تقديم خِدماتها للرجال والنساء في 62 موقعا خلال هذا الأسبوع في عدة مناطق بالمملكة، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة «نأتي إليك» المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة (هويتي انتمائي) الهادفة إلى التعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، إضافة تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات.

وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات «البرنت».

وأطلق البريد السعودي والأحوال المدنية في مدينة عرعر بالحدود الشمالية خدمة إيصال الوثائق الحكومية «شهادة الميلاد وسجل الأسرة» عبر البريد، إلى مقر إقامة العملاء.