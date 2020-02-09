المؤتمر التقني يستعرض مهن المستقبل

تنظم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المؤتمر والمعرض التقني السعودي التاسع (STCEX 2020 ) بعنوان «مستقبل التدريب.. اقتصاد معرفي لتنمية مستدامة» في الرياض خلال الفترة من 15- 17 رجب 1441، الموافق 10-12 مارس 2020، تحت رعاية وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

تمكين الإنسان

أوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أمس، أن المؤتمر يأتي ضمن خطط وتوجهات المؤسسة لتطوير قطاع التدريب بالمملكة، وتنمية مهارات الموارد البشرية الوطنية، وذلك مواكبة للرؤية الوطنية 2030 والتي تعمل عليها المملكة بقيادة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، كما يتزامن المؤتمر مع فترة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين 2020، والتي ستناقش في أحد محاورها الرئيسية موضوع تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي يتمكن فيها الجميع، خاصة النساء والشباب، من العيش والعمل وتحقيق الازدهار.

برامج دولية

وأضاف محافظ المؤسسة أن المؤتمر التقني يهدف إلى تبادل الخبرات الدولية وأحدث المستجدات والتجارب والمبادرات في مجال التدريب، ومناقشة سبل تطوير القوى البشرية والبرامج والمناهج في التدريب التقني والمهني ومواءمتها مع مهارات مهن المستقبل، ومناقشة التحديات التي تواجه التدريب التقني والمهني في ظل الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى استعراض أبرز التجارب الناجحة للاستثمار والخصخصة في مجال التدريب التقني والمهني، وبحث سبل التعاون والتكامل بين جهات التدريب والتوظيف ودعم ريادة الأعمال، واستعراض نماذج مميزة لأحدث البرامج التدريبية المحلية والدولية.