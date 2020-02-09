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شرورة الشتوي ينطلق الأحد

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رفع المدير العام للسياحة والتراث الوطني بنجران صالح آل مريح الشكر لأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، لموافقته على إقامة مهرجان شرورة الشتوي2 والمقرر انطلاقه الأحد المقبل ويستمر لـ5 أيام، وذلك بساحة صالة الأمير مشعل بن سعود بمحافظة شرورة، وبتنظيم من مؤسسة الفكر العربية لتنظيم المؤتمرات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الإعلامية للمهرجان في فندق الفاو بلازا أمس، بحضور وكيل محافظة شرورة عامر الصيعري، وعضو مجلس التنمية السياحية ممثل محافظة شرورة مبخوت دحيان وعدد من الإعلاميين.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمهرجان عبدالله فلاح الشهري، أن المهرجان يعد رافدا اقتصاديا، وسيسهم في الجذب السياحي للمنطقة بشكل عام ومحافظة شرورة والمراكز التابعة لها بشكل خاص، مبينا الدور الإعلامي وأهميته للمهرجان، سواء الترويجي أو التسويقي، متطرقا لأهداف اللجنة والخطة الإعلامية للمهرجان وتوزيع مهام العمل.


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