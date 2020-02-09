1837 يقلعون عن التدخين في عسير

استقبلت عيادات مكافحة التدخين التابعة لصحة عسير 6145 مراجعا خلال العام الماضي، وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز آل شائع، أن عدد المستفيدين الذين أقلعوا عن التدخين عبر مراجعتهم للعيادات خلال العام الماضي بلغ 1837 مستفيدا، وأضاف بأن هناك 37 عيادة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين والتوعية بأضراره الصحية، تتوزع على العديد من القطاعات الصحية والمستشفيات، إضافة إلى 5 عيادات واحدة منها في جامعة الملك خالد بأبها وأخرى في فرع الجامعة بمحايل وعيادة بفرع الجامعة في ظهران الجنوب، كما تتواجد عيادة في الكلية التقنية بأبها وأخرى مماثلة في الكلية التقنية بمحافظة خميس مشيط.

وقال آل شائع إن المستفيدين قدمت لهم الخدمات العلاجية والتثقيفية عن أضرار التبغ، كما أن الفرق التوعوية المتنقلة، طافت على عدد من المنشآت الحكومية والخاصة وحققت النتائج المرجوة من تلك الجولات من حيث الجوانب التوعوية والإرشادية.