تطوير المدينة تستعرض تجربتها بمنتدى أبوظبي

طرق جديدة
تعد منطقة المدينة المنورة نموذجا ناجحا لإضفاء الطابع الإنساني على المدن وستعرض التجربة الثرية للمدينة ضمن حوارات وأجندة التجمع الدولي الأول حول القضايا الحضرية والذي ينعقد بعنوان «مدن الفرص.. ربط الثقافة والابتكار»، وتتطلع الهيئة من خلال هذا التجمع للتعرف على طرق جديدة للعمل مع المجتمعات المحلية من خلال تحسين النهج المبتكر في التجديد الحضري، لتطبيقها على المدينة المنورة.
مشروعات منجزة
تركز الهيئة في طرح تجربة المدينة المنورة على التأثير الحضري والاجتماعي والاقتصادي وإعادة التأهيل البيئي في مشاريعها، وسيتم استعراض بعض المشروعات المنجزة والهادفة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وزوار المنطقة، ويتكون النموذج المبتكر الخاص بالمدينة المنورة والذي سيتم استعراضه في المنتدى من عدد من المبادرات التنموية والمستدامة والتي قام خبراء ومختصون في الهيئة بدراستها وتنفيذها على أرض الواقع لتمكين السكان في المنطقة من تحسين نوعية حياتهم وإعادة هيكلة الأماكن العامة وجعلها صديقة لهم.
تنوع ثقافي
يعتبر المنتدى الحضري العالمي (WUF10) والذي دشن أعماله الأسبوع الحالي بإطلاق 16 اجتماعا كطاولة مستديرة لأصحاب التخصص من القادة وأصحاب القرار الرئيسيين والمهنيين وقادة الفكر والوزراء ورؤساء البلديات والنساء والشباب والعديد من الدوائر لتحديد الأولويات والالتزامات تجاه التنمية الحضرية المستدامة، خاصة أن 55 % من سكان العالم يقيمون في المناطق الحضرية ومع ازدياد عدم تجانس المدن فإن للتنوع الثقافي آثارا مهمة على كيفية تخطيط المناطق الحضرية وإداراتها.
هيئة تطوير المدينة المنورة
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ (السابع من شهر رمضان لعام 1439) القاضي بتنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن وتوحيد لوائحها المالية والإدارية، وجرى تعديل اسم هيئة تطوير المدينة المنورة إلى هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة ومن مهامها رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الإستراتيجية الشاملة للمنطقة، وبرامجها التنفيذية وإقرارها والإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الإستراتيجية وتصميمها وتنفيذها.
وترتبط الهيئة تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء ويعتبر مجلس الهيئة هو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون الهيئة ويرأسها أمير المنطقة، بالإضافة إلى تسعة عشر عضوا من حملة المرتبة الخامسة عشرة فأعلى أو ما يعادلها، ويعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة كحد أدنى، وتسعى الهيئة في مشاريعها لجعل المدينة المنورة نموذجاً يحتذى به لتطوير المدن الإسلامية المعاصرة.
تجربة الهيئة
التأثير الحضري والاجتماعي والاقتصادي
إعادة التأهيل البيئي في مشاريعها
استعراض بعض المشروعات المنجزة
تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وزوار المنطقة
المبادرات التنموية والمستدامة التي درسها خبراء ومختصون
تمكين السكان من تحسين نوعية حياتهم
إعادة هيكلة الأماكن العامة وجعلها صديقة
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