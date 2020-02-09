4 مشاريع رئيسية بالأحساء في 2020

حدد أمين الأحساء عادل الملحم لـ«دوت الخليج»، النصف الأول من العام الميلادي الجاري 2020، موعدا لتدشين 4 مشاريع رئيسية جديدة في مدينتي الهفوف والمبرز التابعتين للأحساء، وهي: أطول جسر في الأحساء (جسر تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله «الضلع الشرقي»)، نفق طريق الظهران (مشروع تقاطع طريق الملك عبدالله «الدائري الداخلي» مع طريق الظهران المحاذي للمؤسسة العامة للري)، سوق الحرفيين في حي الرفعة بوسط مدينة الهفوف التاريخي، وقلعة الأحساء خلف المقر الرئيسي لأمانة الأحساء. وأشار إلى أن آلية تشغيل سوق الحرفيين، تتمثل في جميع الحرفيين والحرفيات في السوق، بهدف الحفاظ على الحرف المرتبطة بملف الأحساء في شبكة اليونيسكو المبدعة، وتحويل تلك الحرف إلى مورد مالي مؤثر اقتصادياً للحرفيين وللقطاع السياحي، ويصبح السوق نقطة ومزارا سياحيا للسائحين القادمين إلى الأحساء، علاوة على إدراجه ضمن المسارات السياحية في المحافظة، وساعات العمل في السوق مطابقة لساعات العمل في سوق القيصرية التاريخي على مدار العام، مع إعطاء الأولوية للحرف القديمة بالأحساء، وللمشالح نصيب كبير لاعتبارات عدة من بينها ريادة الأحساء في صناعته وخياطته، بجانب تنفيذ مهرجانات وكرنفالات سياحية وتراثية من تنفيذ أمانة الأحساء. وذكر أن قلعة الأحساء، مرتبطة بتنفيذ الفعاليات والمهرجانات فقط «ليست دائمة على مدار العام»، وللاستفادة منها في تأجير تنفيذ الفعاليات المختلفة.



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