إزالة الحواجز الخرسانية في جدة

علمت «دوت الخليج» أن أمانة جدة وحسب التوجيهات التي تلقتها قررت إبلاغ جميع من يهمه الأمر إزالة الحواجز الخرسانية حول المجمعات السكنية ما كانت تعديا فوق القانون، أو كانت بموافقة الجهات المختصة. وحسب توجيهات اللجنة الأمنية في أمانة جدة فإن كل من لم يلتزم من مالكي المجمعات السكنية بالقرار، سيتم إزالة الحواجز الخرسانية من قبل الأمانة واحتساب التكلفة عليه.

وكانت قد تمت إزالة الحواجز الخرسانية في قرية العمودية في طريق الخدمة عند تقاطع شارع صاري مع طريق الملك للمتجهين للشرق بعد سنوات من إغلاق. وكان أمين العاصمة المقدسة محمد القويحص أطلق في نوفمبر الماضي مبادرة «مكة بلا حواجز خرسانية»، وذلك بهدف إزالة التلوث البصري، وتحسين المشهد الحضري بالعاصمة المقدسة. وشرعت الأمانة في البدء بتنفيذ المبادرة وإزالة الحواجز الخرسانية في بعض الطرقات والشوارع، بهدف إزالة التلوث البصري.