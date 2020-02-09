إزالة الحواجز الخرسانية في جدة

وكانت قد تمت إزالة الحواجز الخرسانية في قرية العمودية في طريق الخدمة عند تقاطع شارع صاري مع طريق الملك للمتجهين للشرق بعد سنوات من إغلاق. وكان أمين العاصمة المقدسة محمد القويحص أطلق في نوفمبر الماضي مبادرة «مكة بلا حواجز خرسانية»، وذلك بهدف إزالة التلوث البصري، وتحسين المشهد الحضري بالعاصمة المقدسة. وشرعت الأمانة في البدء بتنفيذ المبادرة وإزالة الحواجز الخرسانية في بعض الطرقات والشوارع، بهدف إزالة التلوث البصري.
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