أمير منطقة الجوف يطلع على برامج تعليم القريات

زار أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، جناح إدارة التعليم بمحافظة القريات، وذلك خلال جولته في صالة معارض الدوائر الحكومية المصاحبة لمهرجان القريات الدولي للطيور. وكان في استقباله مدير التعليم الدكتور محمد عبدالله الثبيتي، واطلع أمير المنطقة على البرامج المختلفة والفعاليات المتنوعة التي تقدمها إدارة التعليم، وبعض أنشطة الإدارة، واستمع إلى شرح حول الخدمات والبرامج التقنية من مدير التعليم، كان من أبرزها لوحة القيادة في متابعة وقياس أداء أقسام الإدارة، ومبادرة بوابة المستقبل التحول نحو التعليم الرقمي المنفذة في مدارس المحافظة، وبرامج خدمات المستفيدين «تواصل»، وتسجيل طلاب الصف الأول في نظام نور الوزاري، والذي يقدمه قسم الاختبارات والقبول. كما اطلع أمير المنطقة على ما تقدمة أندية الحي الترفيهية التعليمية من برامج وفعاليات، بما في ذلك الطباعة بطريقة برايل، والتي قدمها أحد طلاب التربية الخاصة بتعليم القريات في الركن الخاص بقسم التربية الخاصة. من جانبه، ثمّن مدير التعليم الدكتور محمد الثبيتي اهتمام أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ونائبه، حفظهما الله، ودعمهما المستمر للتعليم بالمحافظة.



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