سيبيريا تغيب الشمس يومين في الشمالية

أثرت العواصف الثلجية التي ضربت مناطق واسعة في الأردن، أمس، على مناطق شمال المملكة حاملة موجة البرد السيبيرية ذات المنشأ القطبي، إذ وصلت معها درجات الحرارة إلى تحت الصفر، وسط أجواء ملبدة بالغيوم لم تشرق معها الشمس منذ السبت الماضي في محافظات طريف والقريات صاحبتها أمطار متوسطة.

تجمد الحركة

وصلت درجة الحرارة في محافظة طريف إلى «3 تحت الصفر»، أمس، وفي القريات إلى 2 تحت الصفر في وقت تجمدت فيه الحركة المرورية، وأغلقت المحلات التجارية بسبب البرد القارس في تلك المحافظات، فيما هطلت أمطار متوسطة على القريات والهجر القريبة منها، وهو الحال في طريف.

تداول ثلوج غائبة

ورغم عدم سقوط الثلوج في طريف، إلا أنه تم تداول مقاطع ومشاهد للثلوج وهي تتساقط على المحافظة تعود إلى سنوات سابقة على أنها أمس، فيما ذهب البعض للتأكد من نفسه بالاتصال والسؤال عن الحالة الجوية هناك، أو السفر إلى المحافظة لتوثيق تلك المشاهد المرتقبة، بعد أن نزلت السحب إلى مستويات متدنية في سماء المحافظة في مشاهد لم تتكرر من سنوات طويلة.

متابعات

حضرت تنبؤات خبراء الطقس عن تلك الحالة الجوية وامتداد تمركز العاصفة الثلجية أكثر من الموقع الرسمي للأرصاد عند المتابعين، وذلك منذ أكثر من أسبوع، محققين متابعات عالية من هواة الطقس أكثر من موقع الأرصاد الجوية الرسمي، الذي لا يتناول تفاصيل الطقس بشكل موسع أكثر من الحالة الجوية للبلاد بشكل عام.

جاهزية

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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية الجميع إلى ضرورة اتباع إرشادات السلامة وعدم النزول إلى الأودية والشعاب، والابتعاد عن الأماكن الخطرة والمنزلقات، مؤكدة على جاهزية الدفاع المدني على مستوى الآليات والمعدات والكوادر البشرية، واستعداد مراكز القيادة والسيطرة وغرف العمليات لاستقبال البلاغات كافة التي تردها وجاهزية المراكز والوحدات الميدانية لمباشرة أي حوادث. ودعت الجهات الأمنية بطريف السائقين على طريق الشمال الدولي، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والتأني أثناء القيادة والتقيد بتعليمات وقواعد السير على الطرق، وعدم اللجوء إلى السرعة على الطرقات، وذلك لتجنب الوقوع في الحوادث.

انخفاض درجات الحرارة

وفي تبوك، قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني «ما زلنا في فصل الشتاء وهذه الموجه التي بدأت من الجمعة الماضي وتستمر إلى اليوم، حيث سجلت المملكة درجات حرارة متدنية في بعض مناطق المملكة، إذ يتوقع تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك في حال وجود أمطار على المناطق الشمالية». وأوضح القحطاني لـ«دوت الخليج» أن شتاء هذا العام استمر في انخفاض واضح لدرجات الحرارة على مدى فترات طويلة. من جهة أخرى، بادرت بعض إدارات التعليم بمناطق المملكة بتأجيل بداية الدوام الرسمي إلى التاسعة صباحا، بداية من أمس وحتى الخميس المقبل.

أجواء ملبدة بالغيوم في طريف والقريات

المحافظتان لم تشهدا شروقا منذ السبت الماضي

وصلت درجة الحرارة في طريف إلى 3 درجات تحت الصفر

درجتان تحت الصفر في القريات