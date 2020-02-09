استعادة تعديات بمساحة 10000م 2 في تندحة

استعادت بلدية محافظة خميس مشيط أراضي حكومية تم التعدي عليها في مركز«تندحة»، وأوضح المتحدث الإعلامي للبلدية بدر القرني، أن فرق الرقابة الميدانية، ضبطت تعديات على أراض حكومية على مساحة 10000م2. من جهة أخرى، انطلقت أمس إعادة تفعيل مبادرة عسير كذا أجمل، والتي وجّه بها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وبرعاية ومشاركة محافظ خميس مشيط، خالد بن مشيط، وبمشاركة مديري الإدارات الحكومية وطلاب وطالبات التعليم العام بالمحافظة والكلية التقنية والأهالي.



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