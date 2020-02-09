المدني يحذر من كتلة هوائية شديدة البرودة على معظم المناطق

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بضرورة استخدام وسائل التدفئة الآمنة وعمل الصيانة اللازمة لها، وشددت على ضرورة أن يتم إشعال الفحم أو الحطب في الخارج بعيدا عن المواد سريعة الاشتعال، وعدم ترك الأبواب والنوافذ مغلقة عند استخدام هذه الوسيلة ومتابعة الرسائل الإرشادية والتحذيرية التي تبثها المديرية العامة للدفاع المدني، عبر تطبيقاتها على الهواتف الذكية أو مواقع التواصل الاجتماعي.
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