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المدني يحذر من كتلة هوائية شديدة البرودة على معظم المناطق

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حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من كتلة هوائية شديدة البرودة على معظم مناطق المملكة، تصل معها درجات الحرارة إلى الصفر أو ما دون الصفر المئوي، بحسب تقرير الحالة الجوية الواردة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وذلك في مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل، وتمتد لتؤثر على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية لمنطقة الرياض والشرقية والمدينة المنورة، وذلك اعتبارا من مساء الإثنين.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بضرورة استخدام وسائل التدفئة الآمنة وعمل الصيانة اللازمة لها، وشددت على ضرورة أن يتم إشعال الفحم أو الحطب في الخارج بعيدا عن المواد سريعة الاشتعال، وعدم ترك الأبواب والنوافذ مغلقة عند استخدام هذه الوسيلة ومتابعة الرسائل الإرشادية والتحذيرية التي تبثها المديرية العامة للدفاع المدني، عبر تطبيقاتها على الهواتف الذكية أو مواقع التواصل الاجتماعي.


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