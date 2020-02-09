السعودية اليوم / ضبط مخالفات بيئية ومصادرة 21 طناً من الحطب المحلي في أسواق السيح



السيح 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس

ضبطت الفرق الميدانية التابعة لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج خلال الشهرين الماضيين مجموعة من الباعة الجائلين وعدداً من المحلات في مدينة السيح من مخالفي نظام المراعي والغابات، وذلك في إطار حملة لمكافحة الاحتطاب الجائر والحفاظ على البيئة التي تنفذ بمتابعة محافظة الخرج والجهات الأمنية المختصة والجهات ذات العلاقة، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي للحفاظ على التوازن البيئي والمراعي الطبيعية، حيث طُبقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين ومصادرة أكثر من 21 طناً من الحطب والفحم المحلي.

ودعا مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج الجميع إلى التعاون مع الفرق الميدانية للمحافظة على الغطاء النباتي والحد من ظاهرة الاحتطاب، مؤكداً مواصلة جهوده للحد من هذه الظاهرة ، حيث تستمر عمليات الملاحقة من قبل الفرق الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين، مشدداً على تطبيق العقوبات المفروضة وفقاً لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية.

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22:01ت م

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