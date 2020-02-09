

الجزائر 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس

استهدف انتحاري وحدات للجيش الجزائري بمنطقة تيمياوين ببرج باجي مختار الحدودي مع مالي.

وكشف بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن انتحاري كان على متن مركبة مفخخة استهدف وحدات من الجيش بمنقطة تيمياوين، حيث قام بتفجيرها متسببًا في مقتل الجندي الحارس الذي أحبط محاولة دخولها بالقوة.

وأكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة اللواء السعيد شنقريحة، عزم الجيش الجزائري على مكافحة الإرهاب ، وتعقب المجرمين حفاظًا على أمن واستقرار البلاد.

// انتهى //

21:43ت م

0247





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / استهداف وحدات للجيش الجزائري من قبل انتحاري جنوب البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.