السعودية اليوم / مذكرة تفاهم بين جامعة الأمير محمد بن فهد وجمعية المحامين الأمريكية



الدمام 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس

وقعت جامعة الأمير محمد بن فهد اليوم مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين الأمريكية، حيث مثل الجامعة نائب مدير الجامعة الدكتور فيصل بن يوسف العنزي فيما مثل الجمعية كبير مستشاريها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بول سايمونيت.

وتهدف مذكرة إلى التعاون بين كلية القانون بالجامعة و الجمعية لإجراء الدراسات والبحوث في مجال التعليم القانوني ولتطوير مقررات برنامج القانون العملية والتطبيقية، بما ينمي مهارات الطلاب ويسهم في خطط الكلية لخدمة المجتمع.

وأوضح الدكتور العنزي أن الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتوسيع علاقاتها الدولية مع مختلف الجهات والمنظمات العالمية بما يسهم في تعزيز تواجد الجامعة على المستوى العالمي.

وأشار إلى أن جمعية المحاميين الأمريكية هي من الجمعيات الرائدة على مستوى العالم في مجال المحاماة وتهدف الجامعة من خلال هذه المذكرة إلى التعاون معهم في العديد من المجالات الخاصة بكلية القانون والتي ستسهم في تنمية مهارات الطلاب وتطوير المقررات الأكاديمية وتعزيز دور الجامعة الأكاديمي و الاجتماعي.

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21:24ت م

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