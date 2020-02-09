

القريات 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس

تفقد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان اليوم عدداً من المشاريع الجاري تنفيذها بمحافظة القريات ضمن مشاريع إنشاء وتطوير الطرق، والتأكد من سير أعمال المشاريع التي تقوم بها البلدية.

ووقف أمين منطقة الجوف يرافقه رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري وعدد من المسؤولين في البلدية على مشروع تطوير منطقة وسط المدينة الواقع بالمنطقة المركزية للسوق، حيث استمع إلى شرح مفصل عن أهداف المشروع ونسبة الإنجاز، والمدة الزمنية للمشروع ، والمعوقات التي تواجه المشروع ، واطلع على المخطط التفصيلي للمشروع ، داعياً إلى تكثيف العمل والجودة في التنفيذ لضمان سير المشروع حسب ما هو مخططٌ له ومضاعفة الجهود قبل شهر رمضان، وذلك نظراً لطبيعة المنطقة كونها مركزاً تجارياً .

وشملت الجولة مشروعي توسعة طريق الوادي، وسفلتة حي اليوسف، حيث استمع المهندس الشرعان إلى شرح مفصل عن المشروع.

// انتهى //

20:45ت م

0236





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين الجوف يقف ميدانياً على عدد من المشاريع بمحافظة القريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.