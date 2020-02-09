السعودية اليوم / الخدمة المدنية تدفع بـ300 موظف من 90 جهة لبرنامج تدريبي لتأهيل أخصائي المزايا الاحترافي



الرياض 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس

أطلقت وزارة الخدمة المدنية، البرنامج التدريبي لتأهيل أخصائي المزايا والتعويضات في الجهات الحكومي في نسخته الأولى، بتدريب أكثر من 300 موظف وموظفة يعملون في أكثر من 90 جهة حكومية ووزارة وهيئة ومؤسسة وجامعة، بحضور معالي مساعد وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن طويلع السلمي .

ويعد البرنامج أحد برامج وزارة الخدمة المدنية المنبثقة من مبادرات التحول الوطني التي تسهم بتعزيز رأس المال البشــري ورفع مستوى الاحترافية لموظفي إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، ومن المقرر أن يتم اختيار أفضل 140 مشاركًا ومشاركة، ممن سيجتازون المرحلة الأساسية، وفقاً للمعايير المعتمدة للشهادة الاحترافية العالمية.

وأكد معالي مساعد وزير الخدمة المدنية أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في مرحلة تطوير كبيرة، تشمل القطاعات الحكومية جميعها تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.

وأشار معاليه إلى أن وزارة الخدمة المدنية كجزء من القطاع الحكومي أخذت على عاتقها ضمن مسؤولياتها وتخصصها في تمكين القطاعات الحكومية لتحقيق برامجها وأهدافها من خلال تطوير رأس المال البشري ومنظومة الموارد البشرية, مشيرا إلى أنه وبتوجيه ودعم من معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، أطلقت الوزارة عدداً من البرامج التطويرية التي تهدف إلى التحول من المفاهيم التقليدية المعمول بها في شؤون الموظفين، إلى المفاهيم الحديثة المستخدمة في إدارة الموارد البشرية، مما يعزِّز من تحسين أداء الجهات الحكومية في إدارة مواردها البشرية، ويضاعف من قدرات منسوبي إدارات الموارد البشرية فيها، بما ينسجم مع ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، ومن هذه البرامج، برنامج أخصائي المزايا والتعويضات، الذي ينفذ باللغة العربية لأول مرة.

وعدّ السلمي البرنامج أحد أهم برامج الشهادات الاحترافية الذي ينفذ بالشراكة مع جمعية world at work الامريكية، وبالتعاون مع معهد الإدارة العامة، الذي يهدف إلى إعداد وتأهيل أخصائيين في مجال المزايا والتعويضات في الجهات الحكومية حاصلين على شهادة احترافية معتمدة عالمياً.

مما يذكر أن البرنامج ينقسم إلى مرحلتين، الأولى تعتبر "دورة أساسيات المزايا والتعويضات"، فيما تتكون المرحلة الثانية من 9 مواد دراسية مع اختبار اجتياز لكل مادة .

// انتهى //

19:59ت م

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