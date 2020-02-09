السعودية اليوم / إصابة شرطيين في حادثي إطلاق نار في مدينة نيويورك الأمريكية



واشنطن 15 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 09 فبراير 2020 م واس

أعلنت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية اليوم أن شرطيين أصيبا بحادث إطلاق نار في موقع واحد وتوقيتين مختلفين في كمين.

وقال المتحدث باسم شرطة نيويورك في مؤتمر صحفي اليوم : إن "إطلاق النار كان من دون استفزاز من الشرطة"، وإن حالة الشرطيين "مستقرة".

وأوضح أنهم ألقوا القبض على مُنفذ الكمين الأول الذي استهدف سيارة نقل تابعة للشرطة ، وأن التحقيقات مستمرة لمعرفة دوافع الحادثتين ، حيث إن العلاقة بين الحادثين لا تزال غير واضحة.

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19:59ت م

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