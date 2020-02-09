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شكرا لقرائتكم 5 برامج اجتماعية لـ57 مسنًّا في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بالتعاون مع عدد من الجهات
متابعات الخليج 365 - الرياض
نظمت دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالرياض، التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، خلال العشرة أيام الأخيرة، 5 برامج اجتماعية لـ57 مستفيدًا من نزلائها المشمولين بالرعاية داخل الدار، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمجتمعية ذات العلاقة.
وشملت البرامج زيارة لوفد من هيئة السوق المالية ضم عددًا من قياديي ومنسوبي الهيئة الذين حرصوا على الالتقاء بالآباء نزلاء الدار والاطلاع على الخدمات المقدمة لهم وتبادل الأحاديث الودية معهم ومشاركتهم البرامج المعدّة من الجانبين لهذا الغرض. كما استقبل المسنون وفدًا من كلية الملك عبدالعزيز الحربية ضم مجموعة من الضباط وأخرى من الطلاب، حيث نظمت الكلية في مقر الدار برنامجًا اجتماعيًّا وترفيهًا لآبائنا المسنين، والتعرف على الخدمات المقدمة لهم.
واستقبلت الدار أيضًا وفدًا يمثل كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الطبية ضم عددًا من قياديي الكلية وطلابها وشاركوا معهم في البرنامج التثقيفي والاجتماعي والترفيهي الذي نُظم بالتعاون مع جمعية وقار.
وامتدادًا للبرامج والأنشطة، شارك آباؤنا المسنون في برنامجٍ اجتماعي نظمه فريق صنوان التطوعي في مقر الدار.
وتأتي هذه الزيارات التي تمت خلال الأيام القليلة الماضية، ضمن سلسلة من البرامج والأنشطة التي تحرص الدور والمراكز الإيوائية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض على إقامتها للمستفيدين من خدماتها، بالتعاون مع جهات أخرى حكومية كانت أو أهلية أو غير ربحية؛ لما لها من فوائد جمّة اجتماعية ونفسية وصحية.
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