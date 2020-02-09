تدريب الرياض تطلق 10 مبادرات تستهدف 10 آلاف معلم

2020-02-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت إدارة التدريب التربوي والابتعاث 10 مبادرات، تستهدف تعزيز وتحسين نواتج التعلم في داخل البيئة الصفية وتحسين الممارسات الإبداعية للمعلم، أخذت عددًا من المسميات منها: “تحسين نواتج التعلم- تحسين” و”المعايير المهنية” و”مكين” و”التربية على المواطنة” و”ميثاق أخلاقيات التدريب” وغيرها من المبادرات، ويتوقع أن يستفيد منها أكثر من 10 آلاف من شاغلي الوظائف التعليمية.

وأوضح مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث، خالد بن عبدالله الرفاعي، أن إدارة التدريب التربوي والابتعاث شكلت فريقًا لمراجعة البرامج التدريبية التي تجاوز عددها 300 برنامج؛ وذلك للتحقق من مدى مواءمتها للمعايير المهنية للمعلمين دعمًا للمعلم للحصول على الرخصة المهنية، يقوده المدربون عيد الجهني وسليمان النملة وعبدالرحمن الحمد.

وأضاف أن مشروع “تحسين نواتج التعلم” يستهدف عددًا من المهارات الأساسية والمهمة للميدان التعليمي، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الإدارات، حيث يترأس اللجنة العليا مدير عام التعليم.

وقد أطلق المشروع أول برنامج له وهو تحسين المهارات الكتابية والإملائية لدى بعض المعلمين ونفذه مشرفو اللغة العربية في إدارة تعليم الرياض.

وقال: إن إدارة التدريب التربوي قد فرغت من إعداد دليلين مهمين، الأول “ميثاق أخلاقيات التدريب”، والذي يشتمل على المهام المطلوبة لكل من المدرب والمتدرب والإدارة، ويحدد أدوار كل منهم وحقوقه وواجباته، إضافة إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية فيما يتعلق بالمادة العلمية وحدود كل طرف فيها.

Advertisements

وأضاف أن الدليل الثاني هو الدليل الإجرائي لمراكز التدريب التربوي بالرياض، حيث يوضح مهام العاملين وحدود مسؤولياتهم إضافة إلى النماذج المطلوبة من كل مركز مرمزة ومرقمة حسب التسلسل الوظيفي، وبحسب متطلبات معايير الجودة “الآيزو” ويجري حاليًّا العمل على الانتهاء من الدليل الإجرائي للأقسام، وقد أشرف على الأدلة مساعدا مدير الإدارة بخيت الزهراني وسامي الحمود.

وأشار الرفاعي إلى أنه بالتزامن مع اليوم العالمي للتعليم الذي أكد على أن لكل طالب حق الحصول على التعليم، وبالتالي فإن التطوير المهني للمعلم حق لهما، لذا أطلقت الإدارة مشروع #التطوير_المهني_مكين والذي يهدف إلى تعزيز مكانة التدريب في المدارس عبر حزمة من البرامج التي تستهدف المعلم والصف الدراسي مباشرة، حيث يتلقى المعلم تدريبيه على مدار يومين داخل المكتب. على أن يتم تسكين هذه البرامج داخل مكاتب التعليم

وأضاف أن البرامج اشتملت على 8 مسميات التي تم تحديثها وتطويرها، وهي: إدارة البيئة الصفية يقدمها حمد الطاسان، التعلم بالاستقصاء يقدمها ياسر المحمود، خرائط المفاهيم يقدمها سعود الشويش، دمج مهارات التفكير بالتدريس يقدمها خالد العرفج، التواصل الذكي يقدمها زيد الخمشي، دافعية التعلم يقدمها حسن الظافري، والتخطيط الشخصي يقدمها عبدالرحمن الحزاب.

واختتم مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث أن الإدارة تسعى إلى تعزيز عدد من الشراكات مع الجهات المهمة، حيث أطلقت برنامج “التربية على المواطنة” بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج قدمه سليمان النملة واستهدف 1000 معلم يعززون هذه القيم لدى أبنائهم الطلاب، منوهًا إلى أن هناك العديد من الشراكات مع عدد من الجهات النوعية.

كما أطلقت إدارة التدريب التربوي والابتعاث ثلاث نسخ من برنامج تدريب المدربين تستهدف عددًا من المشرفين ومنسقي التدريب بالمكاتب والإدارات وعدد من المعلمين المتميزين، حيث يبلغ عدد المستفيدين 100 مدرب، وقدم الدورة الأولى من برنامج تدريب المدربين عبدالرحمن الحزاب وحسن الظافري واستهدفت منسقي الإدارات والمكاتب.

وتأتي الدورة الثانية لهذا الأسبوع لمشرفي قسم التربية الإسلامية يقدمها الزميلان حسن الجوني وعبدالرحمن العبدالوهاب، فيما ستكون الدورة الثالثة في رجب القادم، وسيقدمها المدربان سليمان النملة وزيد الخمشي، علمًا أن الدورات تقام لمدة 5 أيام لكل برنامج، يحصل المتدرب فيها على 25 ساعة تدريبية.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







