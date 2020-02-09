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نموذج ذكاء اصطناعي يتنبأ بمدى احتياج الطلاب الأكاديمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - سان فرانسيسكو

طور فريق من الباحثين في الولايات المتحدة الأمريكية نموذجا للذكاء الاصطناعي يمكنه التنبؤ بشكل أفضل بمدى احتياج الطلاب للمساعدة الأكاديمية عن طريق تقييم أدائهم في ألعاب الكترونية تعليمية. ويعتمد هذا النموذج على مفهوم التعلم متعدد المهام، ويمكن استخدامه لتحسين عمليات التدريس والتعلم على حد سواء.

وقال الباحث في مركز معلوماتية التعليم التابع لجامعة ولاية نورث كارولينا الأمريكية جوناثان روي، إن المنظومة الجديدة يمكنها التنبؤ بما إذا كان الطالب يمكنه الإجابة على الأسئلة الواردة في الاختبارات المختلفة اعتمادا على ردود فعله أثناء ممارسة لعبة تعليمية يطلق عليها اسم «كريستال أيلاند».