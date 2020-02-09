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منظومة جديدة للتعلم العميق تتنبأ بتغيرات الطقس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - سان فرانسيسكو

ابتكر مهندسون في جامعة رايس الأمريكية منظومة حوسبية تعمل بتقنية التعلم العميق يمكنها التنبؤ بدقة بالتغيرات الجوية الحادة مثل موجات الحر، قبل حدوثها بفترة تصل إلى خمسة أيام، اعتمادا على الحد الأدنى من المعلومات المناخية.

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وتعتمد هذه المنظومة على طريقة تناظرية للتنبؤ بتغيرات الطقس كانت تستخدم في أجهزة الكمبيوتر في خمسينيات القرن الماضي.

وأفاد الموقع الالكتروني «فيز دوت أورج» المتخصص في التكنولوجيا، بأن المنظومة الجديدة تمت تغذيتها بمئات الخرائط المناخية التي تظهر درجات الحرارة على سطح الأرض ومناطق الضغط الجوي لارتفاعات تصل إلى 5 كلم، وتشمل كل خريطة فترة زمنية متباعدة بفارق أيام عدة، وتستطيع المنظومة الجديدة التنبؤ بالتغيرات الجوية الحادة مثل موجات الحرارة والعواصف، بدرجة دقة تصل إلى 85%.

وقال الباحث إبراهيم نصر زاده الذي شارك في تطوير المنظومة والمتخصص في مجال الهندسة الميكانيكية وعلوم الأرض بجامعة رايس، إن الهدف المباشر للفريق هو زيادة الفترة المسبقة للتنبؤ بتغيرات الطقس إلى أكثر من 10 أيام.