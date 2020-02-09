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عاصفة شتوية تعطل الرحلات في أوروبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين ألغيت رحلات طيران وتوقفت خدمات القطارات أمس مع بدء عاصفة شتوية قوية في شق طريقها عبر شمال أوروبا. وفي بريطانيا ألغيت عشرات الرحلات وقلصت شركات السكك الحديدية من جداولها الزمنية، توقعا لسقوط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية، طبقا لما ذكرته وكالة «برس إسوسييشن» للأنباء. وفي أسكتلندا أصيب ثلاثة أشخاص، إثر انهيار سقف حانة بسبب العاصفة، طبقا لما ذكرته الوكالة.



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