تدريب جدة بطل المصارعة الحرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض
توج مركز تدريب جدة بكأس بطولة المملكة للأندية ومراكز التدريب للمصارعة الحرة تحت 12 سنة، بعد حصوله على 177 نقطة أمس في ختام منافسات البطولة التي أقيمت على مدار 3 أيام في صالة الهيئة العامة للرياضة بمحافظة جدة.
وحل في المركز الثاني نادي الوحدة برصيد 150 نقطة، وفي المركز الثالث مركز تدريب الرياض بـ150 نقطة، ونال لاعب مركز الرياض معاذ الحجاجي كأس أفضل لاعب.
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