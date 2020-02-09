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آل نصفان يحقق كأس الإسكواش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض حقق لاعب الإسكواش بنادي الصفا محمد آل نصفان لقب بطولة كأس الاتحاد تحت 13 عاما التي أقيمت منافساتها على ملاعب نادي الرياض خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير الحالي. وسلم المدير التنفيذي لاتحاد اللعبة خالد السعد، اللاعب آل نصفان كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية مقدمة من اتحاد اللعبة، فيما حل ثانيا لاعب نادي الوحدة سالم المولد وحصل على الميدالية الفضية ومكافأة مالية، وجاء ثالثا لاعب نادي الصفا حسين الراضي ونال الميدالية البرونزية ومكافأة مالية، فيما حل رابعا لاعب نادي الهلال خالد أبورقه وتسلم مكافأة مالية.



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