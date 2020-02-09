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استئناف لقاءات إياب دور الثمانية لليد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

يلتقي الوحدة ضيفه الصفاء على صالة الشرائع بمكة المكرمة غدا عند الخامسة والنصف، وذلك في إياب دور الثمانية من بطولة الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد، وكانت نتيجة مواجهة الذهاب انتهت وحداوية 29-22.

وعلى صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام يلاقي الترجي نظيره النور في تمام الرابعة عصرا، حيث تمكن النور من الفوز في مباراة الذهاب 30-25، فيما يحل مضر ضيفا على العدالة على صالة الأحساء عند الساعة الرابعة عصرا، إذ تمكن العدالة من الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 29 - 22.

وفي آخر مواجهات دور الثمانية، تجمع قمة منتظرة الخليج بالأهلي عند الرابعة عصرا على صالة الهيئة العامة للرياضية بالدمام، وقد تفوق الأهلي في لقاء الذهاب بنتيجة 33 - 32.