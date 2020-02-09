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4.5 مليارات دولار أنفقتها الصين لمواجهة كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بكين قال وزير المالية الصيني ليو كون إن الصين أنفقت 31.6 مليار يوان (4.5 مليارات دولار) لمواجهة تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد. ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن ليو القول أمس، إنه جرى تخصيص 71.9 مليار يوان لإجراءات مواجهة الوباء، تتضمن ضمان توفير الرعاية الصحية ووضع إجراءات للحد من تفشي الفيروس، وأضاف أن السلطات النقدية بالحكومة المركزية سوف تستمر في إقرار سياسات ميسرة للحد من تفشي الفيروس.



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