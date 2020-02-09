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اليابان تراقب صواريخ كوريا الشمالية بقمر صناعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - طوكيو أطلقت اليابان أمس صاروخا يحمل قمرا صناعيا حكوميا لجمع معلومات استخباراتية، وجرى وضعه بنجاح في مداره، بعد فشل محاولة إطلاق سابقة بسبب خلل خلال العد التنازلي لعملية الإطلاق، طبقا لما ذكرته وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أمس.



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