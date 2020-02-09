شكرا لقرائتكم خبر

شراكة استراتيجية بين الإعلام والإسكان و4 خيارات سكنية متنوعة للإعلاميين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

في مبادرة لدعم الإعلاميين والإعلاميات، دشن وزير الإعلام تركي الشبانة ووزير الإسكان ماجد الحقيل، الشراكة الاستراتيجية بين الإعلام والإسكان التي تستهدف تقديم خدمات الإسكان للمستحقين من الإعلاميين، تقديرا لدورهم الفعال في نشر الوعي وبث المعرفة بين أفراد المجتمع، وذلك خلال الحفل الذي نظم بهذه المناسبة أمس في الرياض.

وشهد الحفل توقيع وزارة الإعلام مع الإسكان اتفاقية الشراكة مع برنامج «سكني»، بحضور لفيف من الإعلاميين، بهدف توفير منتجات سكنية متنوعة لهم، في إطار برنامج التمكين الإعلامي، بإطلاق مبادرات وعقد شراكات توفر بيئة جاذبة للإعلاميين تحفز على الإبداع.

ويعد البرنامج أحد ثمرات الشراكة القائمة بين وزارتي الإعلام والإسكان، ويهدف إلى دعم الإعلاميين السعوديين من خلال منتجات سكنية، عبر برنامج سكني، وحي الإعلاميين، والإسكان التنموي، والتطوير العقاري.

وأكد وزير الإعلام تركي الشبانة في كلمته التي ألقاها في الحفل؛ على أن برنامج الشراكة الجديد خطوة مهمة في مسيرة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين وزارة الإعلام ووزارة الإسكان، موضحا أنه يأتي في إطار تحقيق ما تسعى إليه القيادة لهذه البلاد المباركة، من تضافر الجهود بين قطاعات الدولة المختلفة، للخروج بحلول تنعكس على رفاه الإنسان وجودة حياته وفق رؤية المملكة 2030.

وقال وزير الإعلام إنه جرى تشكيل فريق عمل من الوزارتين، لتذليل العوائق وتسهيلها أمام الإعلاميين المستفيدين، لتمكينهم من الحصول على المنتج السكني بأيسر الطرق وأسرعها، مضيفا أن المشروع يشتمل على أربعة منتجات سكنية رئيسية، توفر للإعلاميين خيارات مرنة ومتنوعة.

وأوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل أن هذه الشراكة تأتي امتدادا لعدد من الشراكات التي عقدتها الوزارة مع الجهات الحكومية، في إطار توفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة للأسر السعودية، ضمن تسهيلات عدة تسهم في تملك المسكن الأول، مشيرا إلى أن الإعلاميين شركاء في التنمية، ولهم دور محوري في نشر المعرفة ورفع الوعي في المجتمع، وحلقة وصل فاعلة بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع كافة، عبر مختلف الوسائل والمنصات الإعلامية.

Advertisements

ماذا توفر اتفاقية الشراكة؟

توفير خدمات وتسهيلات عدة للإعلاميين ولمنسوبي وزارة الإعلام والجهات التابعة لها

مزايا خاصة لحاملي بطاقة المهنيين الإعلاميين التي يتم إصدارها من خلال المنصة الالكترونية المخصصة لذلك

الاستفادة من الأحياء السكنية الخاصة بالإعلاميين التي تتوزع في مرحلتها الأولى ضمن الضواحي السكنية الكبرى في الرياض وجدة والدمام، وذلك وفقا لاشتراطات ومعايير برنامج «سكني»

الحصول على قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال لمن تجاوزوا سن الـ40 عاما، تضاف إلى القرض الأساسي المدعوم الذي يصل إلى 500 ألف ريال

توفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع بالشراكة مع الجمعيات

تطوير الأراضي المخصصة لوزارة الإعلام تمهيدا لتوفيرها للمستفيدين من الإعلاميين وغيرهم

خصم على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال

دعم لكامل الأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال وتخفيض الدفعة المقدمة إلى 5%

ماذا قال وزير الإعلام عن جمعية «مداد» الأهلية؟

الوزارة بادرت إلى الشروع في تأسيس الجمعية التي ستنطلق قريبا لدعم الإعلاميين

مهمتها مساعدة الإعلاميين والإعلاميات في مناطق المملكة الباحثين عن سكن

تسهيل مهمتهم في الحصول على سكن مناسب

لن يقتصر دورها على توفير السكن، وإنما تقديم الدعم التنموي والرعاية لمن قدموا خيرة سنوات عمرهم في خدمة العمل الإعلامي

ستعمل من خلال مجلس إدارتها على تعزيز التواصل بين الإعلاميين، والاستفادة من خبرتهم في إطلاق مبادرات اجتماعية وإعلامية نوعية

4 مبادرات لبرنامج التمكين الإعلامي

01. برنامج سكني: خيارات سكنية متنوعة للإعلاميين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، عبر:

اختيار نوع السكن المناسب لهم من خلال خطوات سهلة وميسرة

الاستفادة من الحلول السكنية في سكني من خلال الجهات التمويلية

الحصول على عروض خاصة مع هامش ربح لصالح الإعلاميين

02. الإسكان التنموي: توفير وحدات سكنية للإعلاميين الأكثر حاجة من خلال المؤسسات الأهلية وبعد دراسة حالة الاستحقاق تقدم لهم خيارات متعددة منها:

وحدات وزارة الإسكان السكنية المتوفرة في جميع مناطق المملكة

تشييد وبناء وحدات سكنية جديدة

الشراء المباشر لوحدات سكنية مناسبة ومتوفرة

3 حي الإعلاميين: يأتي ضمن مشاريع وزارة الإسكان في مناطق مختارة ومحددة من مشاريع الوزارة.

مميزات المشروع:

بيئة جاذبة ومتميزة وذات خصوصية

وحدات سكنية بطابع منفرد ولمسة عصرية

يعد معلما جديدا يحظى بكل التقنيات المعمارية الحديثة

يوفر مرافق وخدمات متكاملة

4 خدمة التطوير العقاري: تعمل على تفعيل الشراكة بين وزارتي الإعلام والإسكان، تتمثل في: