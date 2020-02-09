شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تحقق جائزتين ثقافيتين في مهرجان الشعر بالمغرب والان نبدء بالتفاصيل

حققت وزارة التعليم جائزتين ثقافيتين دوليتين في النشاط الطلابي الثقافي في الدورة الثامنة من المهرجان الدولي للشعر والفنون، الذي اختتم فعالياته أمس في المملكة المغربية.

وحصلت الفرقة المسرحية من إدارة التعليم بمحافظة الزلفي - التي تمثل الوزارة في المهرجان- على جائزة أفضل عرض مسرحي خاص بالشباب، وأفضل إخراج مسرحي خاص بالشباب في مسرحية ”تحت سقف البرميل".

وشاركت وزارة التعليم في المهرجان بوفد برئاسة مدير النشاط الثقافي في إدارة النشاط الطلابي في الوزارة عبدالعزيز السراء، ومدير تعليم الزلفي محمد الطريقي، وعدد من الإداريين والطلاب المشاركين في المسرحية.

وأكد السراء أن الوفد المشارك في الدورة حظي بدعم من قبل معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ومسؤولي الوزارة، الذين تابعوا مشاركة الفرقة المسرحية، لتمثيل المملكة بشكل مشرف، والحصول على مركز متقدم في المهرجان، مضيفاً أن الفرقة حققت الجائزتين، نظير أفضل عرض مسرحي وإخراج، حيث حققت المسرحية إشادات من قبل حضور المهرجان".